Schaden an Lastwagen – wegen des Silvesterfeuerwerks?

Ein Lastwagen ist in Vöhringen beschädigt worden. Vermutlich war ein Feuerwerkskörper die Ursache.

Ein Kleinlastwagen der Marke Iveco ist in Vöhringen beschädigt worden. An der Motorhaube sind leichte Einbrennungen zu erkennen, daher liegt laut Polizei der Verdacht nahe, dass der Schaden in Höhe von circa 350 Euro mit dem Silvesterfeuerwerk zusammenhängen könnte. Der Besitzer meldete ihn am Freitag der Polizei. Der Lkw stand vom 1. Dezember bis zum 6. Januar an der Straße Am langen Bach. Die Polizei nimmt Hinweise, die bei den Ermittlungen weiterhelfen können, unter Telefon 07303/9651-0 entgegen. (AZ)