13:46 Uhr

Schalldämpfer und Tablet-Stift: Ware bezahlt, aber nicht erhalten

Die Polizei ermittelt wegen zwei Fällen von Warenbetrug in Vöhringen.

In Vöhringen kommt es zu zwei Fällen von Warenbetrug. Die Käufer bestellen jeweils Produkte auf einer Plattform und bezahlen per Paypal. Die Ware kommt aber nie an.

Gleich zwei Fälle von Warenbetrug beschäftigen derzeit die Polizei. Ein 56-Jähriger aus Vöhringen hat über ein Verkaufsportal einen Sportschalldämpfer für sein Auto erworben. Trotz Bezahlung des Kaufpreises wurde der Gegenstand nicht geliefert. Da der Mann über die Plattform Paypal bezahlte und dabei die gebührenfreie Rubrik "Freunde und Bekannte" wählte, besteht kein Käuferschutz. Das teilt die Polizei mit. In einem ähnlichen Fall bestellte ein 56-Jähriger über ein Verkaufsportal einen Apple Pencil, 1. Generation. Der Mann bezahlte die Ware per Paypal. Allerdings wurde der Apple Pencil nicht geliefert. (AZ)

