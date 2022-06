Schaufenster in Vöhringen wird mutwillig beschädigt

In Vöhringen ist das Schaufenster eines Supermarktes beschädigt worden. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen.

Offenbar mutwillig hat jemand die Schaufensterscheibe eines Supermarktes in der Industriestraße in Vöhringen kaputtgemacht. Abplatzungen am Glas wurden entdeckt. Laut Polizei entstand der Schaden in Höhe von schätzungsweise 5000 Euro zwischen Freitag und Montagnachmittag. Womit der oder die Unbekannte die Scheibe beschädigte, ist noch unklar. Angesichts der Spuren könnte eine Softairwaffe oder Ähnliches genutzt worden sein, wobei vor Ort keine Geschosse gefunden wurden. Hinweise nimmt die Polizei Illertissen, Telefon 07303/9651-0, entgegen. (AZ)