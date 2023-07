Schlesier Straße soll ausgebaut werden

In seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause hat der Vöhringer Stadtrat noch eine Reihe an Bauthemen abgeräumt. Es ging um Straßenaubau und Kita-Räume.

Die Schlesier Straße kann durch einen einstimmigen Beschluss des Stadtrats ausgebaut werden. Obwohl lediglich 180 Meter lang, schlägt die Maßnahme mit 700.000 Euro zu Buche. Ihr Zustand sei schlecht, ihre Entwässerung ebenfalls. Das bot den Anlass, die Straße gleich komplett umzukrempeln.

Stellenweise wird die Fahrbahn etwas verschmälert, an anderer Stelle etwas verbreitert. Die beiden Gehwege bleiben erhalten, der südliche wird verbreitert, beide erhalten ein Betonpflaster. Auch die vorhandenen Bäume, verspricht die Verwaltung, bleiben erhalten, das Straßengrün erhält sogar noch Zuwachs in Gestalt einer neuen Bauminsel an der Einmündung zur Herbststraße. Wichtig war den Räten, dass die Gesamtzahl der Parkplätze erhalten bleibe, was in der Planung des Büros Wassermüller auch so vorgesehen ist. Allerdings müssten diese im Zuge der Umgestaltung ebenfalls umgebaut werden, da ihre jetzige Anordnung nicht den gültigen Richtlinien entspreche. Komplett erneuert wird die aus dem Jahr 1953 stammende Hauptwasserleitung.

Neue "Großtagespflege" für Vöhringer Kinder

Ebenfalls genehmigt wurde eine Nutzungsänderung in einem Gebäude in der Industriestraße. Hier wird sich eine "Großtagespflege" für Kinder etablieren. Angesichts des großen Bedarfs gab es gegen die Umwidmung der bisherigen Büro- und Geschäftsräume keine Einwände.

Unter dem Tagesordnungspunkt Anfragen schilderte SPD-Rat Roland Bader seine vergebliche Suche nach kühlendem Wasser in der Innenstadt. Der Wasserspender in der Ulmer Straße sei ebenso wenig in Betrieb gewesen wie der Brunnen im Stadtcenter. Ersterer sei derzeit kaputt, bekam Bader von Bürgermeister Michael Neher zur Antwort, letzterer sei absichtsvoll abgestellt worden: "Da haben Leute ihre Wäsche drin gewaschen", so die Begründung. Neher versprach, in beiden Fällen die Hähne wieder aufdrehen zu lassen.