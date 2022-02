Schloss an Kellerabteil mit Sekundenkleber verklebt: Seniorin ruft Polizei

Eine Seniorin hat in Vöhringen Anzeige erstattet, weil jemand das Vorhängeschloss an ihrem Kellerabteil verklebt hat. Sie kommt nun nicht mehr hinein.

Jemand hat in Vöhringen ein Vorhängeschloss mit Sekundenkleber versehen, sodass eine Frau nicht mehr in ihr Kellerabteil kam. Wie die Polizei berichtet, wollte die 83-jährige Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses am Freitag zur Mittagszeit Getränke aus dem Keller holen. Die Tür ließ sich aber nicht mehr mit dem Schlüssel öffnen, weil das Schloss verklebt war. Es muss nun mit Werkzeug gewaltsam geöffnet und somit zerstört werden. Der Sachschaden wird auf circa 20 Euro geschätzt. Die Seniorin vermutet laut Polizei, dass einer der anderen Hausbewohner für die Tat verantwortlich sein muss. In der Vergangenheit war es wohl schon zu diversen Streitigkeiten zwischen den neun Parteien im Haus gekommen. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung läuft momentan aber noch gegen unbekannt. (AZ)