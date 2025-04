Schnell reagiert: Vöhringer Kneipenwirt rettet 54-Jährigem das Leben

„Ich konnte nicht schlafen, dann habe ich beschlossen in der Nacht, so kurz nach Mitternacht, noch einen Spaziergang zu machen“, erzählt Achim Fabry aus Vöhringen. Der 54-Jährige leidet an Diabetes Typ I und hatte vergessen, etwas Süßes mitzunehmen. Normalerweise habe er immer einen Traubenzucker oder ähnliches dabei, falls er in Unterzucker gerät, erklärt er, doch an jenem Freitag hatte er daran nicht gedacht.

