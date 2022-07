Schon wieder Baumfrevel: Stadt setzt Belohnung für Hinweise aus

Immer wieder werden in Vöhringen Bäume so schwer beschädigt, dass sie absterben. Zuletzt traf es am Stadtfest-Wochenende einen Baum im Rathaus-Innenhof.

Es passiert immer wieder: Unbekannte Personen haben Bäume im Stadtgebiet von Vöhringen verunstaltet oder so massiv beschädigt, dass sie über kurz oder lang absterben. Die Stadt will nicht mehr länger zusehen und hat jetzt eine Belohnung für Hinweise auf die Täter ausgesetzt.

Nach Angaben der Stadt Vöhringen traf es Ende Juni, nach 2018 und 2019, zum dritten Male in Folge einen neu gepflanzten Baum im Sterntalerweg in Vöhringen. Eine junge Linde wurde hier nach Lage der Dinge eindeutig mutwillig beschädigt, berichtet Simone Thalhofer-Preußner, Sprecherin der Stadtverwaltung. Die Äste wurden abgebrochen und abgeschnitten und der wichtige Mittelleittrieb beseitigt.

Auch stattliche Bäume wurden in Vöhringen zum Absterben gebracht

"Leider handelt es sich hierbei mittlerweile nicht mehr um einen Einzelfall", so die Sprecherin weiter. "Auf dem Spielplatz in der Wiesentalstraße in Illerzell liegt ebenfalls der Verdacht nahe, dass dort zwei große Bäume, davon eine stattliche Buche, zum Absterben gebracht wurden." Die beiden Bäume mussten deshalb im vergangenen Winter gefällt werden.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag vergangener Woche, vor dem Wochenende des Vöhringer Stadtfestes, traf es dann einen wunderschön gewachsenen Trompetenbaum im Innenhof des Rathauses. "Ihm wurde ein Großteil der Rinde abgeschält. Der Baum wird definitiv absterben", so Thalhofer-Preußner. Ebenso sei in diesem Zeitraum ein noch junger Ginkgo-Baum am Fußweg zwischen St.-Michaels-Kirche und der Cardijn-Haus-Wiese regelrecht „zerhackt“ worden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Bürgermeister erstattet Anzeige wegen Baumfrevel

Für die Stadtverwaltung ist klar, dass es sich hier um mutwillige Sachbeschädigungen handelt. Deshalb wurde umgehend Strafanzeige gestellt. Bürgermeister Michael Neher zeigt sich fassungslos über die Zerstörung. Der Rathauschef setzt eine Belohnung in Höhe von 500 Euro für sachdienliche Hinweise, die zur Ergreifung der Täterin oder des Täters führen, aus. Neher bittet die Bürger, ihre Augen offenzuhalten und bei Verdacht sofort die zuständige Polizeidienststelle in Illertissen zu benachrichtigen.