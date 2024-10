Schüler bei Zusammenstoß mit einem Auto auf dem Schulweg leicht verletzt

Am Dienstagnachmittag ist es in Vöhringen zu einem Schulwegunfall gekommen, bei dem ein 14-Jähriger leicht verletzt wurde. Wie die Polizei berichtet, war 24-jährige Pkw-Fahrerin auf der Ulmer Straße unterwegs, als sie beim Abbiegen in eine Seitenstraße die Vorfahrt des Schülers missachtete. Er fuhr auf dem Gehweg, als es zum Zusammenstoß kam und der 14-Jährige zu Boden stürzte. Er wurde laut Polizeibericht im Anschluss an den Verkehrsunfall durch den Vater in ein Krankenhaus zur ambulanten Behandlung gebracht und konnte danach wieder entlassen werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 5000 Euro. Gegen die Pkw-Fahrerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. (AZ)

