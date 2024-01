Vöhringen

Invasive Art: Schüler macht spektakulären Fund an Vöhringer Hauswand

Auch im Landkreis Neu-Ulm gibt es invasive Tierarten: Vor Kurzem fand ein Schüler einen nicht heimischen Weberknecht in Vöhringen. Auch die Mauereidechse ist eine invasive Art.

Plus Ein Schüler findet in Vöhringen einen nicht heimischen Weberknecht. Wie verbreitet sind "invasive Arten" im Landkreis Neu-Ulm? Zwei Experten berichten.

Von Thomas Vogel

Zweifelsohne, das auffallende Tier, das Leon Wischenbarth ins Auge stach, war ein Weberknecht – acht spindeldürre Beine, der Körper ein Pünktchen, dem sie entspringen. Aber es war keine Art, die er bereits kannte. Das weckte seine Neugier und seinen Forschergeist. Der Vöhringer Schüler, der beim Landesbund für Vogel- und Naturschutz aktiv ist, schaltete eine Fachstelle ein und bekam eine überraschende Antwort: Es handele sich um keine einheimische Art.

Wandern Tier- oder auch Pflanzenarten aus anderen Klimazonen zu und verdrängen sie dabei einheimische Arten, spricht man in der Fachwelt von "invasiven Arten". Ob es sich beim Weberknecht, der an einer Vöhringer Hauswand hing, um eine solche handelt, ist noch offen. Woher sie ursprünglich stammt – ein Rätsel, das auch die "Arachnologische Gesellschaft" bislang nicht lösen konnte, an die Wischenbarth sich gewandt hatte.

