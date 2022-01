Vöhringen

18:40 Uhr

Schulsozialarbeit: Spart Vöhringen am falschen Ende?

Durch Corona haben sich manche Probleme an Schulen und in Familien noch verschärft. Gerade jetzt sei die Arbeit von Schulsozialarbeitern besonders wichtig, sagt ein ehemaliger Rektor.

Plus Der Vöhringer Hauptausschuss lehnt eine Aufstockung der Sozialarbeitsstelle an der Uli-Wieland-Grundschule ab. Ein ehemaliger Schulleiter kritisiert das scharf.

Von Ursula Katharina Balken

Wenn man 35 Jahre Jugendliche auf ihrem Weg ins Erwachsenwerden begleitet hat, dann gibt man den Lehrerberuf mit Eintritt in den Ruhestand nicht an der Türe ab. Und wenn man rund zehn Jahre die Uli-Wieland-Mittelschule als Rektor geleitet hat, dann könne man die Verbindungen zur Schule nicht einfach kappen, sagt Thomas Pelikan mit dem Anflug eines Lächelns. Aber das fällt ein bisschen schmallippig aus. Denn die jüngste mehrheitliche Entscheidung des Hauptausschusses, die gewünschte Aufstockung des Stundendeputats des Sozialarbeiters an der Uli-Wieland-Grundschule von 50 auf 75 Prozent mehrheitlich abzulehnen, kritisiert Pelikan mit deutlichen Worten.

