Autos stoßen an roter Ampel zusammen

Ein Auffahrunfall hat sich am Samstag zwischen Vöhringen und Senden ereignet. Die Insassen kamen mit leichten Verletzungen davon.

Wegen eines Auffahrunfalls musste die Staatsstraße 2031 zwischen Vöhringen und Senden am Samstagnachmittag eine knappe Stunde lang gesperrt werden. Der Unfall dürfte sich vorläufigen Erkenntnissen zufolge so abgespielt haben: Vor der nördlichen Einmündung der von Illerzell her kommenden Illertaltangente schaltete die Ampel für den von Vöhringen auf der Staatsstraße ankommenden Verkehr auf Rot, weshalb dort ein Mini Cooper anhalten musste. Das bemerkte ein nachfolgender BMW-Fahrer offensichtlich zu spät, sodass es zum Zusammenstoß kam.

Die Fahrzeuginsassen kamen mit leichten Verletzungen davon, die vom Rettungsdienst versorgt wurden. Der Sachschaden, vor allem am BMW, dürfte sich im unteren fünfstelligen Eurobereich bewegen. Die Feuerwehr Wullenstetten übernahm die Umleitung des Verkehrs über die Illertaltangente, während die vorsorglich dazu alarmierte Feuerwehr Senden nicht einzugreifen brauchte. (wis)