Exhibitionist in Senden und Vöhringen unterwegs: Polizei sucht Zeugen

In Vöhringen und Senden bemerken Frauen einen Mann, der in der Öffentlichkeit onaniert. Handelt es sich um denselben Täter?

In Senden ist ein junger Mann am Dienstag von der Polizei festgenommen worden. Er soll, laut Aussage einer Zeugin, am Vormittag im Bereich des FKK-Strandes mehrfach onaniert haben und dann mit dem Fahrrad geflüchtet sein. Wie die Polizeidienststelle Senden mitteilt, wurde der mutmaßliche Täter im Rahmen einer sofortigen Fahndung gefunden. Der 30-Jährige gestand die Tat.

Exhibitionist in Senden und Vöhringen: War es der gleiche Mann?

Am selben Tag gegen 8 Uhr morgens beobachtete eine 67-Jährige durch das Fenster vor ihrem Haus in Vöhringen ebenfalls einen Mann, der onanierte. So die Mitteilung der Polizeiinspektion Illertissen. Von einer weiteren Zeugin wurde der Täter als schlanke, etwa 1,80 Meter große und 25 Jahre alte Person afrikanischer Herkunft beschrieben.

Ob es sich hierbei um den gleichen Täter handelt ist bislang unklar. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Illertissen unter Telefon 07303/9651-0 entgegen. (AZ)