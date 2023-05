Senior fährt in Vöhringen Schlangenlinien und beschädigt mehrere Schilder

Ein offenbar verwirrter ältere Mann beschädigte bei seiner Fahrt durch Vöhringen mehrere Verkehrsschilder.

Gleich mehrere besorgte Anrufer haben der Polizei am Freitag gegen 21 gemeldet, dass ein blaues Auto in Schlangenlinien durch Vöhringen fahre. Die Zeugen meldeten, dass sie mit ihren Fahrzeugen teilweise auf den Gehweg und auf die Gegenfahrbahn ausweichen mussten.

Am Steuer des blauen Wagens würde ein älterer Mann sitzen. Im Kreisverkehr am nördlichen Ortsende von Vöhringen soll er nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sein und dabei einen am Fahrbahnrand montierten Leitpfosten umgefahren sowie ein kurz dahinter angebrachtes Verkehrszeichen angefahren haben. Anschließend soll der Senior nach rechts in die Rudolf-Diesel-Straße abgebogen sein, wo er ein weiteres Verkehrszeichen umgefahren haben soll. Die Fahrt endete vor der dortigen Apotheke, auf deren Parkplatz der Unfallverursacher noch die vordere Begrenzung überfahren habe und mit der Fahrzeugfront im angrenzenden Blumenbeet sowie teilweise auf den Gehweg zum Stehen gekommen sei.

Zeugen nahmen dem Mann die Autoschlüssel ab. Die Polizei, die kurz darauf dazu kam, stellte fest, dass der 82-Jährige keinerlei Alkohol getrunken hatte. Allerdings machte er auf alle Anwesenden einen verwirrten Eindruck. Seine Hör- und Sehfähigkeit war stark eingeschränkt. Nach Rücksprache mit dem Jour-Staatsanwalt wurde der Führerschein des Unfallverursachers sichergestellt. Insgesamt soll bei der Fahrt ein Sachschaden von rund 2500 entstanden sein. Den 82-Jährigen erwarten Strafanzeigen wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und Gefährdung des Straßenverkehrs, so die Polizei. (AZ)