Seniorin fährt gegen anderes Auto: 4000 Euro Schaden

Eine ältere Frau verursacht eine Kollision in Vöhringen, schaut sich den Schaden an und fährt weiter. Ein Zeuge beobachtet das und informiert die Polizei.

Die Polizei hat Strafanzeige gegen eine Seniorin erstattet, die mit ihrem Auto in Vöhringen einen anderen Wagen beschädigt hat und anschließend geflüchtet ist. Dem Polizeibericht zufolge beobachtete ein Zeuge den Unfall. Der 61-Jährige sah am Donnerstag gegen 15 Uhr, wie eine ältere Autofahrerin beim Caritaszentrum an der Vogelstraße rückwärts ausparkte und dabei mit der hinteren linken Ecke ihres Wagens gegen die Fahrertüre eines ordnungsgemäß abgestellten Autos stieß. Die Verursacherin stieg aus, begutachtete den verursachten Schaden und fuhr weg, ohne sich um die Angelegenheit zu kümmern.

Anhand des Autokennzeichens machte die Polizei die Verursacherin ausfindig

Der Zeuge meldete seine Beobachtungen samt dem abgelesenen Kennzeichen der Verursacherin bei der Polizei. Die Beamten konnten die 85-Jährige zuhause antreffen, dort sahen sie auch das beschädigte Fahrzeug der Frau. Der entstandene Gesamtschaden kann mit 4000 Euro angegeben werden. (AZ)

