Seniorin mit Rollator wird in Vöhringen von Auto erfasst

Ein Autofahrer übersieht beim Ausparken in Vöhringen eine Fußgängerin. Der Wagen prallt gegen die Frau. Sie muss danach in eine Klinik gebracht werden.

Ein Autofahrer hat am Donnerstagmittag in Vöhringen eine Fußgängerin übersehen und beim Ausparken angefahren. Der 55-Jährige wollte nach Angaben der Polizei mit seinem PKW rückwärts von einem Parkplatz an der Rudolf-Diesel-Straße ausfahren. Dabei übersah der Mann eine 75-Jährige, die hinter dem Fahrzeug mit ihrem Rollator entlang ging. Es kam zum Zusammenstoß und die Frau stürzte. Sie zog sich dabei mittelschwere Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. (AZ)