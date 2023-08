Vöhringen

vor 49 Min.

Sexuelle Belästigung am Waldsee: Mann spielt vor Frau an Glied herum

Ein etwa 35 Jahre alter Mann soll am Donnerstagabend am Waldsee in Vöhringen eine 69-Jährige sexuell belästigt haben. Der bislang Unbekannte soll vor der Frau an seinem Glied herumgespielt haben. Wie die Polizei mitteilt, war die 69-Jährige gegen 20.30 Uhr am nördlichen Ufer des Sees beim Angeln. Zunächst habe der Mann zu ihr Kontakt gesucht, angeblich um ihr zu helfen. Als sie den Mann verscheucht hatte, kehrte der gegen circa 21 Uhr zurück. Der Mann soll zunächst hinter der Geschädigten gestanden haben, die in einem Klappstuhl saß. Später soll er sich etwa eineinhalb Meter vor die Frau begeben haben. Bei geöffneter Hose habe er mit beiden Händen sein Glied festgehalten und daran herummanipuliert, heißt es im Polizeibericht. Die Geschädigte schrie den Täter daraufhin an. Der entfernte sich mit seinem Fahrrad in Richtung Osten. Der Mann wird als dunkelhäutig beschrieben, vermutlich aus Afrika. Er sei etwa 35 Jahre alt gewesen und soll seine Haare auffallend zu acht Zöpfen nach oben zusammengebunden haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 entgegen. (AZ)

