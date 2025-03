Shoppen und damit Gutes tun: Das geht bei der Messe mit Herz in Vöhringen

Am Wochenende bieten 55 Aussteller im Wolfgang-Eychmüller-Haus in Vöhringen ihre Waren und ihr Handwerk zum Verkauf an. Der Erlös dient einem guten Zweck. Desiree Bathray hatte vor drei Jahren die Idee zu der „Messe mit Herz“. Als ihre Tochter schwer erkrankte, bekam die Veranstaltung für sie eine neue Bedeutung.

„Ich habe die Messe ins Leben gerufen, um Menschen zu helfen, die es im Leben schwer haben und Unterstützung benötigen. Von Anfang an war es unser Ziel, etwas Gutes zu tun und mit der Kraft der Gemeinschaft etwas zu bewegen“, sagt die Veranstalterin und Initiatorin Desiree Bathray. „Als unsere eigene Tochter selbst schwer erkrankte, wurde uns klar, wie wichtig es ist, nicht nur Hilfe zu leisten, sondern auch Aufmerksamkeit auf Themen wie Knochenmarkspenden zu lenken“, erklärt sie. Mit der Messe mit Herz vereint sie ihre Leidenschaft für Mode und tut gleichzeitig Gutes.

Bei der ersten Messe 2022 waren es nur zwölf Aussteller

„55 Aussteller sind dieses Jahr dabei, beim ersten Mal vor drei Jahren waren es nur zwölf“, erzählt Bathray stolz. Heute führt die 38-Jährige in der Bahnhofstraße in Vöhringen ihre eigene kleine Boutique „Deba Fashion“ und ist Mutter dreier Mädchen. Im Juni 2023 erkrankte ihre achtjährige Tochter an Leukämie.

Der Erlös der Messe geht an den Sendener Verein „Heart for life“

In dieser schwierigen Zeit bekam die Familie Unterstützung von dem Sendener Verein „Heart for life“. „Diese Organisation war für uns da, hat uns unterstützt und uns gezeigt, dass man selbst in den dunkelsten Momenten nicht allein ist. Wir haben gemeinsam gekämpft und es geschafft, doch nicht jede Familie hat so viel Glück wie wir“, erklärt die dreifache Mutter.

Ihre Tochter ist heute wieder fit, ihre Therapie endet bald. Deshalb möchte Bathray etwas zurückgeben. „Es ist mir ein Herzensanliegen, Heart for Life weiterhin zu unterstützen“, sagt sie. Die ersten Spenden 2022 gingen an ein Kinderhospiz und den Förderverein für an Leukämie erkrankte Kinder Ulm. Nun unterstützt die Messe „Heart for life“.

Direktvertriebe, Kleinbetriebe und Privatleute sind dabei

Um möglichst viele Spendengelder zu sammeln, wird die Messe von zahlreichen Ausstellern unterstützt. „Von Direktvertrieben über Kleinbetriebe bis hin zu Menschen, die mit ihren eigenen Händen Wundervolles herstellen, ist alles vertreten“, sagt Bathray. An beiden Tagen gibt es ein buntes Programm. „Der Erlös des Kuchenverkaufs, der Tombola und der Fotobox geht zu 100 Prozent an Heart for life, daran verdienen wir nichts“, erklärt sie, „die Aussteller und Händler unterstützen uns mit Sachspenden für die Tombola.“

Was auf der Messe alles geboten ist

Am Samstag, 8. März, geht es um 16 Uhr los: Fotobox, Gratis-Massagen, Hüpfburg sowie Cocktails für Kinder und Erwachsene. Musikalisch begleitet wird das Event von der Band Stilecht, die querbeet Songs aus den 1990er-Jahren spielt. Bei einer Tombola können die Besucher Preise gewinnen, darunter Restaurantgutscheine aus der Umgebung, Spielsachen und Dekoartikel.

Am Sonntag, 9. März, geht es weiter, mit einer Modenschau, Schnupper-Bogenschießen und einer Bastelaktion. Die Kinderbetreuung übernimmt Pipapo aus Neu-Ulm. Außerdem kann man sich bei der Stiftung Aktion Knochenmarkspende Bayern informieren und als Spender registrieren lassen. Der Eintritt zur Messe ist frei.

Die ganze Familie unterstützt Desiree Bathray

„Die Messe ist ein richtiges Familienunternehmen geworden“, erzählt Bathray. Seit Oktober planen sie gemeinsam. „Mein Mann Tobias managt den Kuchenverkauf und meine beiden großen Töchter die Tombola“, erzählt sie stolz. „Ohne die Unterstützung meiner Eltern und Schwiegereltern würde das so nicht funktionieren“, ergänzt sie.

„Die Messe mit Herz bedeutet mir mittlerweile echt viel und ich freue mich über jeden Besucher, aber auch alle Aussteller, die ihre Kunst, ihr Handwerk oder ihre Mode präsentieren“, sagt Bathray. „Am Samstag, 23. März, sind wir parallel zum Illerlauf im Bürgerhaus in Senden. Da sind dann teils nochmal dieselben, aber auch viele neue Austeller dabei“, sagt die 38-Jährige. Vorbeikommen lohne sich also auf alle Fälle.