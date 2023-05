Vöhringen

vor 31 Min.

Ehepaar Lederer feiert Diamanthochzeit: Im Vorbeigehen lernten sie sich kennen

Plus Ursula Lederer läuft singend am Gerüst vorbei, auf dem ihr späterer Ehemann Dieter arbeitet. Aus dieser Begegnung ist eine Ehe geworden, die seit 60 Jahren besteht.

Von Ursula Katharina Balken Artikel anhören Shape

Das Fest der Diamanthochzeit haben Ursula und Dieter Lederer aus Vöhringen gefeiert. Das Paar hat sich auf etwas ungewöhnliche Weise kennengelernt. Frau Ursula erinnert sich gerne daran und erzählt die Geschichte so lebhaft, als wäre es erst gestern gewesen.

Das damalige Hochzeitsbild des Ehepaars Lederer aus Vöhringen. Foto: Ursula Katharina Balken

"Ich hatte zwei Freundinnen, wir drei pflegten die gleiche Leidenschaft fürs Singen." Eines Tages kamen die drei Mädchen an einem Haus vorbei, in luftiger Höhe war ein Maler am Werke, Dieter Lederer. Ihm gefiel das singende Trio. Aber Ursula hatte es ihm besonders angetan. Schrittweise lernten sich Dieter und Ursula kennen. "Zwei Jahre sind wir miteinander gegangen, dann haben wir in der Martin-Luther-Kirche in Ulm geheiratet." Die Stadt war Heimat der Braut. Dieter Lederer kam aus einem kleinen Dorf bei Ellwangen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen