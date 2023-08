Vöhringen

Sie hat den ganz kleinen Vöhringern den Rhythmus beigebracht

Plus Conny Vogt-Freitag ist Mitbegründerin der musikalischen Früherziehung in Vöhringen. Die Lehrerin erinnert sich zum Ruhestand an die Anfänge des damals neuen Konzepts.

Für die zierliche Conny Vogt-Freitag mag die Bezeichnung "Urgestein" ungewöhnlich sein. Aber besser konnte der Leiter der Musikschule, Christoph Erb, beim Abschied die Tätigkeit der langjährigen Lehrerin an der Musikschule Dreiklang nicht beschreiben. Denn Vogt-Freitag hat das Fach "Musikalische Früherziehung" (MFE) an der Schule etabliert und damit großen Erfolg gehabt. Hochgerechnet auf 36 Jahre waren es 3000 Mädchen und Buben, die sie mit Musik und Rhythmen bekannt gemacht hat. In ihre Fußstapfen tritt nun Natalie Schäpe.

Vogt-Freitag sitzt an diesem Tag am häuslichen Tisch, vor sich ein Sammelsurium an Musikinstrumenten für Kinder: Triangeln, Rasseln, ein Fisch aus Holz, ein Tambourin und ein Regenmacher, der - wenn man ihn bewegt - das Geräusch rauschenden Wassers vermittelt. "Das hat die Kinder immer wieder neu fasziniert." Mit diesen Dingen bringt sie Kindern das Gefühl für Musik und Rhythmik näher und - nicht zu vergessen - das gemeinsame Singen. Als sie ihre Schulzeit hinter sich hatte, war ihr Berufswunsch klar definiert. "Ich wollte schon immer etwas mit Kindern machen und wurde Erzieherin in einem Kindergarten." Aber Vogt-Freitag wollte ihr Wissen und Können erweitern, "ich wollte auch mit behinderten Kindern arbeiten". Sie studierte, konzentrierte sich auf Heim- und Heilpädagogik und reicherte damit auch das Angebot der Musikschule an.

