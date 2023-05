Vöhringen

vor 32 Min.

Sie kümmerte sich jahrelang um die Vöhringer Kultur

Plus Nach 20 Jahren geht Verwaltungsmitarbeiterin Anette Netter in den Ruhestand. Durch ihr Engagement ist das Wolfgang-Eychmüller-Haus in der kulturellen Szene bekannt.

Von Ursula Katharina Balken

Für das Publikum einer Vorstellung im Rahmen des jährlichen Kulturabonnements ist es ein gewohntes Bild. Am Ende jeder Aufführung, wenn sich die Türen öffnen, steht Anette Netter mitten im Besucherstrom. "Meinungen wollte ich immer spontan einfangen, wollte wissen, ob's gefallen hat." So konnte sie einen ersten Eindruck gewinnen, wie das Programm von den Abonnenten aufgenommen wurde. "Ich wollte immer nah am Abonnenten sein." Wenn man dann in Betracht zieht, dass zwei Drittel der Besucher seit Jahren zum festen Abo-Stamm zählen, ist das im Vergleich zu anderen Theatern ein stolzes Ergebnis. Den Erfolg führt Netter auf die "bunte Mischung" des Programms zurück.

Eigentlich kam sie als diplomierte Verwaltungswirtin aus dem Landratsamt zur Vertretung ins Vöhringer Rathaus. Aber aus dem Kurzbesuch wurde eine Daueranstellung als Kulturreferentin der Stadt, die sie zwei Jahrzehnte ausfüllte. Voraussetzungen brachte Netter dafür mit. Immerhin hatte sie in der Kollegstufe des Gymnasiums das Fach Kunst belegt, etwas, was sie schon immer interessiert hatte.

