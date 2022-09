Vöhringen

Ein "Mann für alle Fälle": Alois Heinrich wird mit der Silberdistel geehrt

Lokal Alois Heinrich hat einen Fahrdienst für Senioren zum Impfzentrum eingerichtet und sehr vielen betagten Menschen geholfen, überhaupt einen Impftermin zu bekommen.

Von Ursula Katharina Balken

Alois Heinrich ist ein positiv denkender Mensch. Diese Lebenseinstellung hilft ihm, mit Problemen leichter fertig zu werden. Wenn er nach Lösungen sucht, dann findet er sie auch. Dabei hilft ihm sein Sinn fürs Praktikable, denn was nützen die besten Vorschläge, wenn sie nicht umsetzbar sind. Ein Beispiel, das in der Region Schule machte, war seine Hilfsaktion in der Corona-Krise.

