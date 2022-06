Vöhringen

18:15 Uhr

Sinkende Einnahmen wegen Corona: Vöhringer Dekogeschäft muss schließen

Das Geschäft in der Ulmer Straße schließt. Die Verluste aus der Pandemie seien nicht mehr aufzufangen gewesen, so die Geschäftsinhaberin Karin Singer.

Lokal Ein Geschäft weniger in der Ulmer Straße: "Tee, Geschenke & mehr" muss schließen. Die Inhaberin erklärt, warum es für den Laden nicht weitergeht.

Von Ursula Katharina Balken

Corona mag ja vordergründig im Alltag in den Hintergrund gerückt zu sein. Aber nicht für Karin Singer. Sie muss ihr Geschäft „Tee, Geschenke & mehr“ in Vöhringen schließen. Sie hat die Reißleine gezogen, die Nachwehen des Lockdowns machten sich gravierend bemerkbar. „Die Umsatzeinbußen waren so groß, dass es an die Substanz ging, das hieß für mich, aufgeben“, sagt die gelernte Dekorateurin. In der Ulmer Straße fehlt nun ein Geschäft.

