So könnte ganz Vöhringen mit schnellem Internet versorgt werden

Lokal Ein Unternehmen bietet einen flächendeckenden Glasfaserausbau in Vöhringen. Voraussetzungen dafür sind ein Vertrag mit der Stadt und das Interesse der Bürger.

Hochleistungsinternet für ganz Vöhringen – dieses Ziel will die Stadt mithilfe eines Privatunternehmens erreichen. Werden die Verträge geschlossen, könnte der Ausbau im Jahr 2023 starten. Der Bau- und Verkehrsausschuss befürwortete die Idee.