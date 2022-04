So ökologisch soll das Baugebiet Kranichstraße Ost in Vöhrigen werden

Plus Ein Fachmann stellt die Pläne für das neue Wohngebiet "Kranichstraße Ost" in Vöhringen vor. Nachhaltigkeit und ein "Pflanzpfand" sind wesentliche Komponenten.

Ökologisch vorbildlich soll es werden, das neue Baugebiet „Kranichstraße Ost“ im Norden Vöhringens. Dazu gehört nachhaltige Energienutzung: Kalte Nahwärme, Wärmepumpen und Solaranlagen sind für die Grundstücke im Gespräch. Die Pläne für das Wärmenetz sind am Montagabend im Haupt- und Umweltausschuss vorgestellt worden. Das Gremium akzeptierte das Klimakonzept fürs Wohngebiet, es gab nur eine Gegenstimme.