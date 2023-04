Vöhringen

06:00 Uhr

Sorge um Bäume in Vöhringen: Stadtverwaltung reagiert auf Beschwerden

Plus Bürger kritisieren Baumfällungen bei Illerzell und radikale Rückschnitte beim Stadtcenter in Vöhringen. Zwei Stadträte haken deshalb beim Bürgermeister nach.

Um den Monat Februar werden naturbedingt Bäume und Sträucher entfernt oder zurückgeschnitten, was der Landschaft kurz vor der Wachstumsphase im Frühling mitunter ein kahles oder gar verschandeltes Aussehen verleiht. Wenn sie unsachgemäßen Umgang mit der Natur und den Bäumen vermuten, dann melden sich sogleich die Kritikerinnen und Kritiker zu Wort. So ist das auch vor einigen Wochen in Vöhringen geschehen, indem zwei Stadträte im Sinne besorgter Bürger Maßnahmen im Stadtgebiet hinterfragten. Nun konnte ihnen Bürgermeister Michael Neher (CSU) die Antworten vorlegen.

So hatte Volker Barth ( SPD) nach Erklärungen für den unerwartet radikalen Rückschnitt einiger Baumkronen im Bereich des Stadtcenters und des Spielplatzes gefragt. Diese erfolgten aufgrund von privater Zuständigkeit. Die Art und Weise der Eingriffe hatte bereits Bürgerinnen und Bürger, darunter einen freiberuflichen Baumkontrolleur, mobilisiert, die sich in E-Mails an die Stadtverwaltung wandten und sogar eine Bestrafung der Verantwortlichen verlangten. Der Baumkontrolleur prangerte die in seinen Augen unsachgemäßen Maßnahmen an und warf der Stadt gewissermaßen Desinteresse an den Geschehnissen, sogar mitten im Ort, vor. Auch die Antwort auf seine Hinweise sei ihm schuldig geblieben, berichtete er.

