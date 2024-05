80-Millionen-Projekt: Bau für neues Recyclingcenter bei Wieland startet

Wieland investiert 80 Millionen Euro in Vöhringen für mehr Nachhaltigkeit im Materialkreislauf. Dadurch entstehen auch neue Arbeitsplätze in der Gießerei.

Mit einem offiziellen Spatenstich ist bei der Firma Wieland in Vöhringen der Startschuss für ein Projekt mit großer Wirkung gefallen: Die dortige Gießerei wird um ein Recyclingcenter erweitert, das nach Angaben des Unternehmens dank modernster und effizienter Technik die Aufbereitung von Kupferschrotten ermöglicht und somit die weltweite Recyclingquote der Wieland-Produkte nach der Inbetriebnahme auf mehr als 80 Prozent erhöht.

„Betrachten wir die Erweiterung der Gießerei in Vöhringen durch ein Recyclingcenter aus der Nachhaltigkeitsperspektive, handelt es sich hier um ein globales Leuchtturmprojekt mit Signalwirkung“, wird Erwin Mayr, CEO der Wieland-Gruppe, in einer Pressemitteilung zitiert. „Denn die neue Anlage ist ein wichtiger Baustein auf unserem Weg, den Materialkreislauf nachhaltig zu schließen und unsere globale Recyclingquote in naher Zukunft auf 100 Prozent zu erhöhen.“ Dadurch komme Wieland seinem Ziel der treibhausgasneutralen Produktion bis spätestens 2045 einen großen Schritt näher. Weitere Eckpfeiler der Dekarbonisierungsstrategie sind nach Angaben des Unternehmens die Elektrifizierung aller Anlagen zum Ausstieg aus fossilen Brennstoffen sowie der vollständige Einsatz erneuerbarer Energien durch grüne Stromlieferverträge und der Eigenstromerzeugung mithilfe von Photovoltaik- und Windkraftanlagen.

Werke in Europa und Asien werden mit Produkten aus Vöhringen beliefert

Mit dieser Investition, die sich auf laut Mitteilung auf 80 Millionen Euro beläuft, setzt Wieland darüber hinaus auf einen strategischen Stützpunkt in der Materialversorgung, da die Werke in ganz Europa und Teilen Asiens mit hochwertigen Kupferhalbzeugen aus Vöhringen beliefert werden. Für Anton Zierhut, President Extruded Products der Wieland Gruppe, ist die Investition ein klares Bekenntnis zum Standort Vöhringen, an dem auf diese Weise 25 neue Arbeitsplätze entstehen. „Unser neues Recyclingcenter ist eine zukunftsweisende Investition für unser Hauptwerk in Vöhringen und wird eine wichtige Rolle in der weiteren Differenzierung zum Wettbewerb spielen“, sagt er.

In der neuen Anlage auf dem Gelände der Wieland-Gießerei werden künftig Reinkupfer-Bolzen mit einem Rezyklatanteil von 100 Prozent produziert. Hierfür kommen Kupferschrotte und -granulate sowie Produktionsschrotte aus der Fertigung vor Ort zum Einsatz. "Auf diese Weise ist nicht nur die Versorgung verschiedener eigener Standorte mit Material gesichert, sondern die Anlage wirkt sich auch positiv auf den CO 2 -Fußabdruck der Wieland-Produkte aus", teilt das Unternehmen mit. Der Recyclingprozess basiere auf einem sehr energieeffizienten Verfahren, der sogenannten Feuerraffination. Mit diesem Schritt setze das Unternehmen neue Standards, von dem auch die Kunden profitierten: Sie erhalten demnach Vormaterial mit dem branchenweit niedrigsten Product Carbon Footprint (PCF) und können dadurch ihre eigenen Prozessketten emissionsärmer und nachhaltiger gestalten. (AZ)

