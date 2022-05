Spatenstich: Beim Recyclinghof in Vöhringen entsteht ein neuer Solarpark

Bei Vöhringen beginnen die Bauarbeiten für einen neuen Solarpark. Der in der Anlage erzeugte Strom soll ausreichen, um 600 Haushalte zu versorgen.

Knapp zwei Megawatt Strom soll der Solarpark künftig produzieren, der in den nächsten sechs Wochen nahe dem Vöhringer Recyclinghof errichtet wird. Am Mittwoch führten Bürgermeister Michael Neher, mehrere Stadträtinnen und Stadträte sowie Vertreter der ausführenden Firma Energiewerk GmbH den ersten Spatenstich aus. Der in der Anlage hergestellte Strom reiche aus, um 600 Haushalte zu versorgen, sagte Neher, die Stadt gehe damit einen wichtigen Schritt in Richtung regenerative Energien. Und für die Fläche, die ehemalige Bauschuttdeponie im Birkach, gebe es wohl keine bessere Nutzung als diese.

Wenn die Anlage fertig ist, sollen die Schafe zurückkehren

Bis zu 70 Zentimeter tief werden die Pfähle für die Solarmodule in die Erde gerammt, wie Energiewerk-Geschäftsführer Michael Mayer sagte. Da bleibe noch genügend Puffer zur Deponie. Die bisher auf dem Areal weidenden Schafe sollen nach der Fertigstellung wieder auf der Grünfläche Einzug halten. (ahoi)