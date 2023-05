SPD Vöhringen will Rathausmitte noch mal umplanen lassen

Nach einer Infoveranstaltung mit Vöhringer Bürgern nimmt die örtliche Fraktion Kritikpunkte auf und stellt zwei Anträge für ein verändertes Stadtbild.

Einige Bürgerinnen und Bürger wünschen sich kleinere Gebäude und einen größeren Platz bei ihrer neuen Rathausmitte. Zudem haben sie die geplante Verkehrsführung kritisiert. Das ist laut Vöhringer SPD bei einer Infoveranstaltung herausgekommen. Deswegen stellt die Fraktion nun Anträge, die in einer der kommenden Sitzungen behandelt werden sollen.

Im Antrag fordert die SPD, dass die Verwaltung einen Plan ausarbeiten lassen soll, durch den ein Einfahren in den Kreisverkehr aus dem Hettstedter Platz heraus ermöglicht wird. Als Alternativen könne die Geschwindigkeit auf 30 Kilometer pro Stunde reduziert und die angedachte Querungshilfe gekürzt oder der Kreisverkehr verschoben werden, so die SPD. In einem zweiten Punkt soll die Bebauung, wie im Bebauungsplan dargestellt, reduziert und somit ein größerer Platz vor dem Vöhringer Rathaus geschaffen werden. (cao)