Spectaculum dreht sich um die Frage "Wer hat was mit wem?"

Lokal Spectaculum serviert mit "In geheimer Mission" eine Boulevardkomödie bester Machart. Die Vorlage dazu liefert der englische Autor Michael Parker.

Von Ursula Katharina Balken

Die Zeiten sind trübe, viel zum Lachen gibt es derzeit nicht. Es sei denn, man schaut sich im Josef-Cardijn-Haus das Stück "In geheimer Mission" an, die neueste Inszenierung der Jugendbühne Spectaculum. Regisseur Thomas Boxhammer mit seinem jugendlichen Ensemble zieht alle Fäden von Komik, Klamauk, einem Pingpong an spritzigen Dialogen und bindet sie zu einem bunten Strauß amüsanter Szenen.

