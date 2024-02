Spontane Tattoos, Showprogramm: Das bietet die Tattoomesse in Vöhringen

Neuer Körperschmuck gefällig? Am Wochenende findet erneut die Tattoomesse im Kulturzentrum in Vöhringen statt. So können unsere Leserinnen und Leser dabei sein.

Die Faszination für Tattoos, sie ist ungebrochen. Das zumindest veranschaulicht die Tattoomesse in Vöhringen bereits seit 2018: Wer möchte, kann sich im Vöhringer Kulturzentrum spontan ein Tattoo stechen lassen. Oder sich zumindest Inspiration für eins holen. Über 100 nationale und internationale Tattoo-Künstlerinnen und -Künstler stehen am Wochenende nach Angaben der Veranstalter bereit, um im Wolfgang-Eychmüller-Haus an zwei Tagen die Wünsche der Besucherinnen und Besucher zu erfüllen. Das sind noch einmal mehr Tätowiererinnen und Tätowierer, als in den vergangenen Jahren.

Ein selbst designter Sternenhimmel, den man sich immer schon tätowieren lassen wollte? Die Namen und Geburtstage der eigenen Kinder? Oder doch lieber ein fotorealistischer Löwe, der einem quasi von der Haut entgegenspringt? All das und mehr soll auf der Tattoomesse in Vöhringen wieder möglich sein. Denn ab 11 Uhr zeigen die Tätowiererinnen und Tätowierer "was heutzutage an Tattookunst möglich ist", heißt es bei den Veranstaltern. Dazu gehören dann etwa Stile, die sich an neuester Kunst und Grafik inspirieren oder eher klassischere Varianten, wie zum Beispiel traditionelle japanische Tattoos.

Auf der Tattoomesse in Vöhringen wird es wieder ein Showprogramm geben

Wer sich nicht gleich vor Ort unter die Nadel legen möchte, kann die Vöhringer Tattoomesse auch dafür nutzen, sich vorsichtig vorzutasten, Inspiration zu holen und mit den Künstlerinnen oder -Künstlern, deren Werke einem am besten gefallen, einen Termin im Studio zu vereinbaren. Nur die Tattoos, die auf der Messe am Samstag bis 22 Uhr und am Sonntag bis 19 Uhr gestochen werden, können allerdings am Wettbewerb teilnehmen: In dem werden die schönsten Tattoos der Veranstaltung an beiden Tagen ausgezeichnet.

18 Bilder Körperkunst in Vöhringen: "Tattoo Convention 2020" in Bildern Foto: Alexander Kaya

Abgesehen von den Ständen und Tätowier-Stühlen wird es auf der Tattoomesse in Vöhringen auch dieses Mal wieder ein Showprogramm geben, das das Tattoomodell Shirley Sue moderiert. Auf dem Programm stehen unter anderem eine Poledance Show, der Auftritt eines mehrfachen Breakdance-Weltmeisters und die Vorführung des Kristallkugelmagiers Ruven.

Das Tattoomodell Shirley Sue führt durch das Showprogramm auf der Tattoo-Messe in Vöhringen. Foto: Sammlung Jürgen Kuhn

So können Sie Tickets für die Tattoomesse in Vöhringen gewinnen

Für Kinder bis einschließlich 13 Jahre ist der Eintritt kostenlos, alle anderen zahlen für ein Tagesticket zwölf Euro. Wir verlosen sechsmal zwei Karten für die Tattoo-Convention Vöhringen. Gewonnen werden können auch zwei Tattoo-Gutscheine im Wert von jeweils 100 Euro, die auf der Messe in Vöhringen eingelöst werden können. Interessierte können bis Donnerstag, 15. Februar, 18 Uhr, an der Verlosung teilnehmen. Schicken Sie einfach das Stichwort "Tattoo" mit Ihren Absenderangaben samt Telefonnummer an eine der folgenden E-Mail-Adressen: redaktion@illertisser-zeitung.de oder redaktion@nuz.de.

