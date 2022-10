Vöhringen

Stadt Vöhringen weitet Unterstützung für die Wohnungslosenhilfe aus

Im Bahnhofsgebäude in Vöhringen werden künftig wohnungslose Menschen untergebracht. Ende Oktober sollen die Räume bezogen werden können.

Plus Der Vöhringer Hauptausschuss stimmt einem Antrag der ökumenischen Wohnungshilfe zu. Fachleute rechnen damit, dass sie künftig mehr Betroffene betreuen müssen.

Von Angela Häusler

Krankheit, Scheidung oder Schulden können Ursache dafür sein, dass Menschen obdachlos werden. Damit dieser Fall gar nicht erst eintritt, werden auch in Vöhringen Betroffene von Fachleuten der ökumenischen Wohnungslosenhilfe betreut und beraten. Für die Zukunft befürchten die Fachleute eine Zuspitzung der Situation. Der städtische Haupt- und Umweltausschuss will deshalb die bislang befristete Projektstelle für die Sozialberatung in Notunterkünften nun dauerhaft finanzieren.

