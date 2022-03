So plant Vöhringen sein Stadtjubiläum zum 875-jähriges Bestehen

Nächstes Jahr soll in Vöhringen ausgiebig gefeiert werden. 1148 wurde die Stadt erstmals urkundlich erwähnt - und ist damit offiziell älter als München.

Darauf dürfen sich die Vöhringer jetzt schon freuen: Kommendes Jahr steht ein großes Jubiläum an. Dann wird es 875 Jahre her sein, dass der Name der Stadt erstmals in einem Schriftstück auftaucht. Grund genug, mal wieder richtig zu feiern! Die Planungen im Rathaus laufen bereits.

Eine Urkunde, die am 6. Februar 1148 in Trier für die Benediktinerabtei in Wiblingen ausgestellt wurde, ist der älteste bis heute erhaltene Beleg für die Existenz des Ortes Vöhringen, der damals noch Veringen hieß und im Laufe des 11. Jahrhunderts noch mehrfach so Erwähnung in verschiedenen Dokumenten fand. Gerechnet wird für die 875-Jahr-Feier daher ab 1148, obwohl der Ort sehr wahrscheinlich noch viel älter ist. Historiker gehen davon aus, dass Vöhringen im 5. oder 6. Jahrhundert entstanden sein könnte, als sich der Stamm der Alemannen auch in von der Donau aus abzweigenden Flusstälern niederließ. Verglichen mit der Landeshauptstadt ist Vöhringen mindestens zehn Jahre älter. München wird nämlich erst 1158 erstmals schriftlich erwähnt.

Das ist bisher fürs Jubiläum in Vöhringen geplant

Nicht einmal mehr ein Jahr ist es also bis zum Stichtag im kommenden Jahr. Man sei jetzt nicht gerade früh dran, ein großes Fest zu organisieren, sagte Simone Thalhofer-Preußner, Mitarbeiterin im Vöhringer Rathaus, und als solche mitverantwortlich für die Planung. Im Zukunftsbeirat stellte sie den aktuellen Stand vor und nahm auch weitere Ideen mit.

Bisher gibt es ein fünfköpfiges Festkomitee, in dem, neben Thalhofer-Preußner, auch Bürgermeister Michael Neher und Zweiter Bürgermeister Herbert Walk in seiner Funktion als Vorstandsmitglied des Vereins für Stadt- und Industriegeschichte in Vöhringen mitwirken. Fixe Termine gibt es für die Jubiläumsfestlichkeiten zwar noch nicht, aber schon einige Ideen.

Höhepunkt des Festjahres soll nicht im Februar - für gewöhnlich mit wenig festlichem Wetter gesegnet - stattfinden, sondern im Sommer. Angedacht ist eine Festwoche, die mit dem Kinderfest beginnt und mit dem Stadtfest endet. Ende Juni bis Anfang Juli wird das wohl sein. Auch eine Lesereihe soll es zur Feier des Jubiläums im kommenden Jahr geben. Eingeladen werden auch Vertreter der drei Partnerstädte Hettstedt (seit 1990), Vizille (seit 2002) und Veneria Reale (seit 2011). Noch steht nicht fest, ob es wieder einen großen Festumzug - unbestritten das Highlight der 850-Jahr-Feier 1998 - geben wird. Thalhofer-Preußner erklärte, der Organisationsaufwand allein dafür sei beträchtlich, noch fehle jemand, der das federführend in die Hand nehmen könnte.

Die Industrialisierung machte Vöhringen groß

Als Arbeitstitel haben die Planungen für das Stadtjubiläum das Motto "Vom Dorf zur blühenden Stadt" bekommen, wenn gleich Vöhringen den größten Teil seiner Geschichte wohl eher ein Dorf war. Aufschwung und Wachstum setzten vor allem mit der Industrialisierung ein und mit der Entscheidung Philipp Jakob Wielands die Krauß'sche Mühle zu kaufen und in Vöhringen einen zweiten Standort seines Ulmer Unternehmens einzurichten. 1864 war das. Bis heute ist Wieland der wichtigste Arbeitgeber in der Stadt.

Die Verbindung zu Wieland könnte in den Feierlichkeiten eine Rolle spielen. Zumindest regte das Volker Barth (SPD) nun an. Das Unternehmen hatte 2020 sein 200-jähriges Bestehen gefeiert, was in Pandemiezeiten doch relativ geräuschlos vonstattenging. Vielleicht könne man das nun irgendwie nachholen und mit dem Vöhringer Jubiläum verbinden, so Barths Vorschlag.

Meilenstein der Vöhringer Geschichte war dann 1977 (das nächste große Jubiläum steht also schon 2027 an) die Stadterhebung. Da erhielt die Stadt auch ihr bekanntes Wappen (blauer Grund mit einer goldenen heraldischen Lilie und einem goldenen Mühlrad, die von einem weißen Wellenband getrennt werden), das damit weniger historisch ist, als mancher vielleicht annehmen würde.