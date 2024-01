Vöhringen

vor 19 Min.

Stadtrat Vöhringen lehnt geplantes Asylheim auf einem Umweg ab

Das umstrittene Vorhaben, am Ahornweg in Vöhringen eine Unterkunft für Geflüchtete einzurichten, wurde im Stadtrat ziemlich geräuschlos behandelt.

Plus Der Vöhringer Stadtrat stellt sich einmütig gegen die geplante Flüchtlingsunterkunft am Ahornweg. Ein Bebauungsplan soll das Projekt verhindern.

Von Thomas Vogel Artikel anhören Shape

Die Pläne eines Ulmer Bauunternehmers, ein gewerbliches Bestandsgebäude am Ahornweg zu einer Asylbewerberunterkunft für bis zu 90 Personen umzubauen, haben rund um den Jahreswechsel für einigen Wirbel in Vöhringen gesorgt. Unterschriften wurden gesammelt, eine Petition wurde verfasst.

Ziemlich geräuschlos hingegen war nun die Reaktion der Stadtverwaltung, die am Donnerstag die Aufstellung eines Bebauungsplans im Stadtrat zur Abstimmung stellte. Der Plan betrifft just das Gebiet, in dem das strittige Gebäude liegt. Um einen Zufall handelt es sich dabei nicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen