Vöhringen

vor 48 Min.

Stelle für Schulsozialarbeit in Vöhringen wird nicht aufgestockt

Plus Die Rektorin der Uli-Wieland-Grundschule würde gern das Angebot an Schulsozialarbeit ausbauen. Warum ein entsprechender Antrag im Hauptausschuss abgelehnt wird.

Von Ursula Katharina Balken

Überbelastete Familienstrukturen, Kinder Alleinerziehender, mangelnde häusliche Betreuung und Mobbing, weil andere Kinder das teurere Handy haben. Das sind Situationen, mit denen Lehrer in Schulen heutzutage konfrontiert sind. Die aktuelle Corona-Situation hat die Problematik in den Einzelfamilien noch verschärft. So ist die Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS) heute wertvolle Hilfe geworden. Die Uli-Wieland-Grundschule nutzt diese Unterstützung, die sich nach Worten von Rektorin Barbara Rothermel "gut etabliert hat". Sie würde das Angebot gerne ausbauen, doch die Stadt lehnt das ab.

