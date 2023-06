Streit auf Spielplatz in Vöhringen: Frau schlägt Elfjährigen

Eine Unbekannte ärgert sich auf einem Spielplatz in Vöhringen über einen Buben und verpasst ihm einen Schlag in den Nacken. Der Vater ruft die Polizei.

Ein elf Jahre alter Bub und eine bislang unbekannte Frau sind auf einem Spielplatz in Vöhringen aneinander geraten. Der Streit eskalierte, dem Polizeibericht zufolge wurde die Frau sogar handgreiflich.

Gegen 16 Uhr am Sonntag, so teilt die Polizei mit, begann der Streit auf einem Spielplatz an der Richard-Wagner-Straße. Offenbar saß der Bub auf einer Bank und sollte diese nach Auffassung der Frau für sie freimachen. "Bei der zunächst verbalen Auseinandersetzung beleidigte die Frau offenbar den Elfjährigen in einer fremden Sprache", schreibt die Polizei. Anschließend habe sie den Buben an der Schulter gepackt, ihn geschüttelt und ihm einen Schlag mit der flachen Hand in den Nacken verpasst.

Die Polizei Illertissen bittet nach dem Vorfall um Zeugenhinweise

Der Elfjährige klagte später über Schmerzen. Er rannte nach dem Vorfall zu seinem Vater, der die Polizei rief. Bis zum Eintreffen der Beamten hatte die unbekannte Täterin mit ihrer Familie den Spielplatz schon wieder verlassen. Laut Polizei war diese Familie mit einem Auto an den Spielplatz gekommen. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Zeugenhinweise nimmt die Dienststelle in Illertissen unter der Telefonnummer 07303/9651-0 entgegen. (AZ)