Streit auf Vöhringer Wertstoffhof: Anzeige gegen zwei Mitarbeiter

Ein 52-Jähriger wirft zwei Beschäftigten des Wertstoffhofs in Vöhringen vor, ihn beleidigt und an der Ausfahrt aus dem Gelände gehindert zu haben.

Ein Wortgefecht auf dem Wertstoffhof in Vöhringen beschäftigt die Polizeiinspektion Illertissen. Ein Besucher wirft zwei Mitarbeitern vor, ihn beleidgt und an der Ausfahrt gehindert zu haben. Am Samstag zwischen 10.15 und 10.30 Uhr, so teilt die Polizei mit, untersagten zwei Mitarbeiter des Wertstoffhofs einem 52-Jährigen die Abgabe von Hartplastikteilen. Darüber echauffierte sich der Mann massiv. Die Angestellten erteilten ihm deshalb einen Platzverweis, dem der 52-Jährige vorerst auch nachkam.

Die Polizei wertet Videoaufzeichnungen aus

Nach weiteren Angaben der Polize kehrte der Mann nach einigen Minuten jedoch wieder zurück. Es entwickelte sich ein Wortgefecht zwischen ihm und den Mitarbeitern, in dessen Verlauf sie den 52-Jährigen, laut seinen Angaben, mehrfach beleidigten. Zudem hätten sie das Zufahrtstor geschlossen, um ihn an der Ausfahrt zu hindern. Die Polizei versucht nun, den genauen Ablauf des Vorfalls anhand der Videoaufzeichnung des Wertstoffhofs sowie der Aufzeichnung einer Dashcam aus einem Auto heraus zu rekonstruieren. Ein 61 und ein 65 Jahre alter Mitarbeiter des Wertstoffhofs werden jeweils wegen Freiheitsberaubung und Beleidigung angezeigt. (AZ)