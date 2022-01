Vöhringen

vor 8 Min.

Streit um Impfnachweis in McDonalds-Lokal nimmt böses Ende: Ein Einzelfall?

Im McDonalds-Restaurant an der A7 bei Vöhringen hat ein Streit mit einem Kunden ein böses Ende genommen.

Plus Ein Kunde rastet bei McDonalds in Vöhringen wegen der 2G-Kontrolle aus. Eine Mitarbeiterin muss danach schwer verletzt ins Krankenhaus.

Von Sabrina Karrer

Es ist ein Vorfall, der bestürzt: Eine McDonalds-Mitarbeiterin wurde in Vöhringen schwer verletzt, weil ein Kunde ungehalten auf die Kontrolle seines Impfnachweises reagiert hat. Er schlug gegen eine Plexiglasscheibe am Tresen, wodurch diese kippte – und die Angestellte zu Fall brachte. Sie kam mit dem Kopf auf der Arbeitsfläche auf. Gibt es weitere Zwischenfälle mit aggressiven Gästen in der Gastronomie im Landkreis Neu-Ulm?

