Streit um Lärmbelästigung in Vöhringer Wohnhaus artet aus

Ein Hausbewohner aus Vöhringen beschwert sich bei seinem Nachbarn wegen Ruhestörung. Es kommt zu Handgreiflichkeiten. Ein Mann muss ins Krankenhaus.

Die Polizei Illertissen hat strafrechtliche Ermittlungen gegen alle Beteiligten einer handfesten Auseinandersetzung in Vöhringen eingeleitet. Auslöser war eine Beschwerde über Ruhestörung. Am Sonntagabend gegen 22 Uhr, so teilt die Polizei mit, fühlte sich ein Bewohner eines Mehrparteienhauses in seiner Nachtruhe gestört. Der Mann ging zu seinem Nachbarn, der den Lärm verursacht hatte, und bat diesen um Ruhe. Die beiden gerieten in Streit, die Auseinandersetzung endete in Handgreiflichkeiten.

Ein dritter Mann wollte anfangs noch den Streit schlichten

Dem Polizeibericht zufolge war ein weiterer Bewohner hinzugekommen, der anfangs den Streit schlichten wollte. Jedoch beteiligte sich auch dieser Mann an den gegenseitigen Attacken. Der Bewohner, der für die Ruhestörung verantwortlich gemacht wird, klagte nach der Konfrontation über Atemschwierigkeiten und wurde mit einem hinzugerufenen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der schlichtend eingreifende Bewohner blieb unverletzt, die dritte Person erlitt leichte Schürfwunden. (AZ)