Streit unter Arbeitskollegen eskaliert in Vöhringen

Ein Mann hat einem anderen an einer Tankstelle einen Faustschlag verpasst. Später erschienen beide Männer bei der Polizei.

Ein Treffen zweier Arbeitskollegen ist am Donnerstagmorgen in Vöhringen eskaliert. Die 44 und 49 Jahre alten Männer hatten sich an einer Tankstelle zur Aussprache wegen Differenzen am Arbeitsplatz verabredet. Dabei bedrohte und beleidigte der Ältere den Jüngeren, heißt es im Polizeibericht. Der 49-Jährige verpasste dem 44-Jährigen einen Faustschlag ins Gesicht, während ein Begleiter ihn von hinten festhielt.

Danach verständigte der Leichtverletzte die Polizei. Er benötigte keinen Arzt und konnte zunächst nur spärliche Angaben zu den Tatverdächtigen machen. Diese hatten vor dem Eintreffen der Polizei das Tankstellengelände verlassen. Die Ermittlungen führten schließlich zu den beiden 37 und 49 Jahre alten Männern.

Allerdings erschien der 44-Jährige im Laufe des Tages bei der Polizeidienststelle und zog seine Anzeige zurück. Er habe sich mit seinem Kollegen doch noch ausgesprochen. Der 49-Jährige erschien ebenfalls bei der Polizei und sagte etwas zum Vorfall. Der Sachverhalt wird nun der Staatsanwaltschaft zur weiteren Entscheidung vorgelegt. Die polizeilichen Ermittlungen sind abgeschlossen. (AZ)