Streit unter etwa 15 Personen: Polizei rückt mit mehreren Streifen an

Weil der Polizei eine Rangelei in Vöhringen gemeldet wird, machen sich Beamte mit mehreren Fahrzeugen auf den Weg. Vor Ort stellt sich die Lage anders dar.

Mehrere Streifen der Polizei haben am Dienstagmittag die Kreuzung Baderstraße/Silcherstraße in Vöhringen angefahren. Auch ein Diensthund war vor Ort. Wie Isabel Schreck von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte, war eine Gruppe aus etwa 15 Personen in der Öffentlichkeit in Streit geraten. Als die Polizei darüber informiert worden war, sei zunächst von einer Rangelei die Rede gewesen, berichtete Schreck.

Niemand wird bei dem Vorfall in Vöhringen verletzt

Vor Ort stellte sich demnach heraus, dass die Personen lediglich eine verbale Auseinandersetzung hatten. Handgreiflich wurde niemand. Es sei auch niemand verletzt worden, sagte die Sprecherin. Die Ursache für den Streit ist noch unklar. Die beteiligten Personen stehen in einem verwandtschaftlichen Verhältnis. (jsn)