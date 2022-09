Streit unter Radfahrern endet in Handgreiflichkeiten

Zwei Männer geraten auf einem Radweg in Vöhringen in einen Streit. Ein 57-Jähriger soll versucht haben, einen Senior mit einer Holzstange zu schlagen.

In Vöhringen ist ein Streit zwischen zwei Radfahrern eskaliert. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 57-Jähriger am Mittwoch gegen 15 Uhr hinter seinem Sohn in der Straße Am Bahndamm, als ein 75-Jähriger sich von hinten näherte. Der ältere Radler forderte den Mann auf, zur Seite zu fahren, damit er überholen könne. Die beiden Parteien gerieten in einen Streit und hielten an. Bei dem Gerangel schubste der 57-Jährige den Senior vom Fahrrad.

Dieser fuhr den beiden hinterher, bis es nahe der Richard-Wagner-Straße erneut zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Dabei soll der Jüngere versucht haben, den 75-Jährigen mit einer zwei Meter langen Holzstange zu schlagen. Er wurde jedoch zurückgehalten, sodass der Mann nicht weiter verletzt wurde. Die Radler zeigten sich gegenseitig wegen diverser Straftaten an. Die Schilderungen der beiden Männer gehen allerdings auseinander. Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizei Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 entgegen. (AZ)