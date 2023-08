Streit wegen Hundekot eskaliert: Betrunkener zückt Gaspistole

Eine Frau sammelt in Vöhringen das Häufchen ihres Hundes nicht auf. Ein Mann ärgert sich darüber, es kommt zum Streit. Dann bedroht ihn der Ehemann der Frau.

Weil eine Frau den Kot ihres Hundes nicht aufsammeln wollte, ist in Vöhringen ein Streit zwischen einem Radfahrer und der Hundebesitzerin entfacht. Der Ehemann der Hundebesitzerin bedrohte den Mann daraufhin mit einer Gaspistole. Wie die Polizei mitteilt, gerieten am Donnerstag um kurz vor 20 Uhr der 64-jährige Radfahrer und die 61-jährige Hundebesitzerin in Streit, da ihr Hund sein Geschäft im Stadtgebiet machte und die Besitzerin den Kot anschließend nicht entfernte.

Polizisten fanden auch Pfefferspray und ein Messer bei dem Mann

Die Hundebesitzerin fühlte sich laut Polizeibericht von dem Radfahrer belästigt und verständigte ihren Ehemann. Als dieser erschien, zog er vor dem 64-Jährigen eine Gaspistole aus seinem Hosenbund, lud diese durch und steckte sie wieder weg. Die eintreffende Polizei fand neben der Gaspistole samt Munition auch ein Pfefferspray und ein Messer bei dem 54-Jährigen. Außerdem war der Mann betrunken. Die Beamten stellten alle Gegenstände sicher, erstatteten eine Strafanzeige gegen den 54-Jährigen und eine Anzeige wegen einer Ordnungswidrigkeit gegen die Hundebesitzerin. (AZ)