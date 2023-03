Tat aus reiner Zerstörungswut? Unbekannte randalieren in Turnhalle

Unbekannte brechen in eine Turnhalle in Vöhringen ein und beschädigen dort eine Sitzbank, den Boden und ein Geländer. Die Polizei sucht Zeugen.

Bislang unbekannte Täter haben in einer Tunrhalle in Vöhringen mehrere Gegenstände beschädigt. Laut Polizeiangaben verschafften sie sich im Zeitraum zwischen Freitag, 10. März, 22 Uhr, und Samstag, 11. März, 9.15 Uhr, auf bislang unbekannte Art und Weise Zutritt zu dem Gebäude in der Sportparkstraße.

Dort beschädigten sie eine Sitzbank, den Turnhallenboden und ein Geländer. Des Weiteren wurde in einer Umkleide ein Spiegel demoliert.

Polizei vermutet, dass Täter aus reinem Zerstörungswillen handelten

Die Unbekannten warfen darüber hinaus auf der Westseite der Turnhalle den Glaseinsatz einer Türe von außen ein. Über diese Türe gelangten die Täter allerdings nicht in die Halle. Der entstandene Sachschaden wird auf 4000 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt derzeit wegen Sachbeschädigung. Nach momentanem Kenntnisstand wird ein Eigentumsdelikt, auch im Versuchsstadium, ausgeschlossen. Die Polizei vermutet, dass die Täter aus reiner Zerstörungswut heraus gehandelt haben. Zeugen des Vorfalls sollen sich unter der Telefonnummer 07303/96510 an die Polizei wenden. (PI Illertissen)