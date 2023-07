Vöhringen

18:22 Uhr

Taucher finden Auto im Vöhringer See - wem gehört das Fahrzeug?

Taucher haben am Sonntag im Vöhringer See ein Auto entdeckt. Die Bergung übernahm das THW.

Plus In etwa fünf Metern Tiefe im Vöhringer See haben Taucher am Sonntag ein Auto entdeckt. So lief die Bergung des Fahrzeugs.

Mit großer Ausrüstung, Fahrzeugen und Geräten, war der Ortsverband Neu-Ulm des Technischen Hilfswerks (THW) Neu-Ulm am Sonntagnachmittag am Vöhringer See die Attraktion für zahlreiche Badegäste. Es war allerdings keine Übung, wie diese zunächst vermuteten, sondern ein Ernstfall: Am Vormittag hatten Taucher etwa zehn Meter vom Ufer entfernt in gut fünf Metern Tiefe ein Autowrack entdeckt, das nun aus dem Wasser geholt werden musste.

Nachdem zunächst keine Ölverschmutzung festzustellen war, gehen die Einsatzkräfte davon aus, dass das Fahrzeug wohl schon länger auf dem Seegrund gelegen hatte. Laut Polizei sollte es sich um einen polnischen Opel handeln. So machten sich die THW-Einsatzkräfte ans Werk, während zahlreiche Badegäste die Bergung hinter der Polizeiabsperrung verfolgten.

