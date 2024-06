Vöhringen

17:03 Uhr

Taufe unter freiem Himmel: Darum geht es beim Tauffest in Vöhringen

An dieser Stelle am Ufer des Sees in der Grünen Lunge wird das Tauffest stattfinden. Pfarrerin Städler-Klemisch und Vikar Sebastian Ziegler bespechen vor Ort organisatorische Details.

Plus In der Grünen Lunge in Vöhringen wird bald direkt im See getauft. Die Pfarrerin erklärt, warum das nicht irgendein "religiöses Event" ist, sondern ein besonderes Erlebnis.

Von Ursula Katharina Balken

Die, die es erlebt haben, sprechen von einem Erlebnis, das Herz und Seele berührt. Taufe in freier Natur lässt den Menschen seine spirituelle Seite erspüren und dabei erfahren, was Gemeinschaft heißt. Die neue Pfarrerin von Illertissen, Anna Städler-Klemisch, bereitet zusammen mit Vikar Sebastian Ziegler das Tauffest am See in der Grünen Lunge in Vöhringen vor. Allein schon die Bezeichnung "Grüne Lunge" hat für die Pfarrerin tiefe Symbolkraft. "Die Lunge brauchen wir zum Atmen und den Atem brauchen wir zum Leben."

Eine Neuheit ist das Vöhringer Tauffest nicht. Bundesweit werden diese Tauffeste von evangelischen Gemeinden veranstaltet, vor einem Jahr fanden im Landkreis Neu-Ulm am Sinninger See und in Elchingen Taufen im Freien statt. Sie wird von den Menschen als eine alternative Form zu den herkömmlichen Riten in Kirchen empfunden, weil die ungezwunge Atmosphäre in der Schönheit der Schöpfung als wohltuend empfunden wird. Die Evangelisch Lutherische Kirche in Bayern unterstützt diese Tauffeste.

