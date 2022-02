Terrasse angekokelt: In Vöhringen sucht die Polizei Zeugen

Warum wurden bei einem Reihenhaus in Vöhringen Terrassendielen angekokelt? Die Polizei sucht Zeugen.

Warum hat ein Unbekannter an einem Reihenhaus in der Lessingstraße in Vöhringen mehrere Terrassendielen angekokelt? Noch hat die Polizei keine Antwort auf diese Frage. Festgestellt hatten die Bewohner des Hauses zunächst einen verschmutzten Sichtschutz auf der Terrasse. Später entdeckten sie die angekokelten Dielen. Der Schaden wird auf knapp 1000 Euro geschätzt. Die Polizei geht davon aus, dass die Tat zwischen Sonntag, 18 Uhr, und Montag, 9 Uhr, geschah und sucht nun Zeugen. Hinweise werden erbeten unter der Telefonnummer 07303/9651-0.