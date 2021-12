Testen statt Essen: Bräuhaus Lepple in Vöhringen wird zur Teststation

Plus Das Gasthaus Lepple in Vöhringen stellt wegen der Corona-Lage vorübergehend den gastronomischen Betrieb ein. Gaststube und Nebenzimmer werden zur Teststation.

Die derzeit wieder sehr angespannte Corona-Lage veranlasst das Vöhringer Bräuhaus Lepple zu einem ungewöhnlichen Schritt. Das Gasthaus schließt vorübergehend seine Türen für den eigentlichen Betrieb. Es wird auch keine andere Dienstleistung geben, also kein Essen zum Mitnehmen oder einen Lieferservice. „Aber im Bestreben mitzuhelfen, die Pandemie einzudämmen, bieten wir einen völlig anderen Dienst an“, sagt Chefin Andra Lepple.