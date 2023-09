Graffiti-Sprayer wird festgenommen

Ein 20-Jähriger beschmierte eine Unterführung in Thal mit illegalem Graffiti. Zufälligerweise erwischte ihn dabei ein Polizeibeamter außer Dienst.

In seiner Freizeit hat ein Polizeibeamter einen Graffiti-Sprayer auf frischer Tat ertappt. Am späten Montagabend beobachtete der Polizist, wie der 20-Jährige die Unterführung an der Unteren Hauptstraße im Vöhringer Stadtteil Thal mit schwarzer Farbe besprühte. Der Polizist verständigte seine Kollegen aus Illertissen und hielt den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Streife fest.

Nachdem die Polizei die Situation eingeschätzt und den Sachverhalt aufgenommen hat, entließen die Beamtinnen und Beamten den 20-Jährigen wieder. Seine Spraydosen und Sprühköpfe sowie eine Graffiti-Skizze stellten sie laut Polizeibericht sicher. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf 500 Euro. Den jungen Mann erwartet ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung. (AZ)