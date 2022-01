Unbekannte brechen in Gartenhütte an Weiher ein

Im Vöhringer Ortsteil Thal waren Einbrecher unterwegs. Beute haben sie aber offenbar keine gemacht.

Jemand ist am Wochenende in eine Gartenhütte in Thal eingestiegen. Sie befindet sich im Riedlesweg an einem Fischweiher. Die Unbekannten traten die Zugangstüre ein und verwüsteten den Innenraum. Beute machten sie nach derzeitigem Stand der polizeilichen Ermittlungen keine, weil in der Hütte keine Wertsachen gelagert waren. Der Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Ein Verantwortlicher bemerkte den Einbruch am Sonntagvormittag. Im Bereich des Fischweihers wurden außerdem noch zwei weitere unversperrte Holzverschläge durchsucht. Die Polizei Illertissen nimmt Hinweise unter Telefon 07303/9651-0 entgegen. (AZ)