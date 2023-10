Vöhringen

18:00 Uhr

Theater in Vöhringen: Die Praxisgehilfin mutiert zur Femme fatale

Plus Podium 70 spielt in Vöhringen die Komödie "Die Kaktusblüte". Die Zuschauerinnen und Zuschauern bejubeln bei der Premiere die spritzige Inszenierung.

Von Ursula Katharina Balken

Mit der Aufführung der Komödie "Die Kaktusblüte" von dem französischem Autorenduo Barillet/Grédy kann sich Podium 70 einen weiteren Stern an die eigene Erfolgsliste heften. Siggi Motzke, die schon früher beim Podium als Regisseurin reüssierte, inszenierte das Stück und bewies dabei ein glückliches Händchen. Bei der Premiere im ausverkauften evangelischen Gemeindehaus gab es zum Schluss minutenlang Applaus.

Es ist ein Stück mit Irrungen und Wirrungen: Der Zahnarzt Julien Desforges ist ein vom Erfolg verwöhnter Mann. Otmar Walcher leuchtet smart in Gestik und Sprache alle Facetten eines Womanizers aus, geht jeder festen Bindung aus dem Weg. Er hat zwar eine Geliebte, aber er fährt gerne mehrgleisig. So gibt er vor, verheiratet zu sein. Sein stets griffbereiter Ehering in der Jackentasche ist sein bestes Alibi. Seine derzeitige Gespielin ist Antonia (Miriam Geiger), ein erfolgreicher Neuzugang im Ensemble, die mit jugendlicher Frische ihre Rolle angeht. Sie weiß um die Seitensprünge, will dem ein Ende machen und dreht den Gashahn auf. Von Reue getrieben verspricht Julien, sie zu heiraten. Sie ist überglücklich, aber sie will seine Frau kennenlernen, will wissen, wie ernst es ihm mit der Scheidung ist. Jetzt braucht Julien einen Ehefrau-Ersatz. Und ausgerechnet die etwas prüde erscheinende Stephanie (Christina Hilsenbeck), die in ihren Zahnarzt verliebt ist, soll nun in die Rolle der Ehefrau schlüpfen. Das hat ungeahnte Konsequenzen.

